باريس ليس برشلونة .. 4 أشياء يفتقدها ميسي في رحلته الجديدة





يقترب ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق، من التوقيع على عقود انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نجم الأرجنتين المتوج مؤخراً بكوبا أمريكا قد أعلن رحيله عن صفوف فريقه المفضل بعد نحو 17 عاماً من الدفاع عن ألوانه في صفوف الفريق الأول.

وسيعاني صاحب الـ34 عامًا من عدة تغييرات في رحلته الجديدة التي يتوقع الكثيرون أنها ستكون بألوان قميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارة القيادة والتعامل مع الزملاء

سيفقد ليونيل ميسي شارة القيادة في فريقه الجديد بعد فترة طويلة من حملها سواء مع فريق برشلونة أو المنتخب الأرجنتيني، وهو ما ستؤثر على طريقة تعامله مع زملائه الجدد.

ويحمل البرازيلي ماركينيوس شارة قيادة فريق باريس سان جيرمان ويتواجد عدد من الأسماء اللامعة التي انضمت منذ عدة مواسم ويأتي في المقدمة نيمار وفيراتي وأنخل دي ماريا إلى جانب النجوم الجدد مثل سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق.

صراع النجم الأول

ماركينيوس ونيمار من مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي – صورة أرشيفية

سيجد ميسي منافسة شديدة للحفاظ على تصدر أسماء فريقه من حيث النجومية الجماهيرية والتأثير الفني داخل الملعب في ظل تواجد المهاجم الصاعد كيليان مبابي الذي يسير بخطوات ثابتة نحو لقب الأفضل في العالم.

الأضواء

تختلف المنافسات الفرنسية في جودتها وشعبيتها عن إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وهو ما سيؤثر سلبياً على تواجد مباريات فريق ليونيل ميسي ضمن تفضيلات عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

ويفتقر الدوري الفرنسي حالياً إلى وجود لقاءات تاريخية قوية (ديربي) في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون ومارسيليا وذلك بالرغم من تتويج فريق ليل بالدوري خلال الموسم الأخير.

الهوية الفنية

يمتلك برشلونة هوية فنية وخططية ثابتة تعتمد على التمرير القصير والهجوم الشامل وذلك رغم اختلاف الأجهزة الفنية، وكان ليونيل ميسي هو المحور الأساسي لهذه الطريقة في العقد الأخير.

الأمر في باريس سان جيرمان يبدو مختلفاً حيث يتم تنظيم العمل الفني للفريق موسمياً وفق رؤية المدير الفني وهو ما يتسبب في التغيير الخططي المستمر، حيث كان يعتمد توخيل على الجانب الدفاعي مع تنظيم الهجمات المرتدة، على عكس ماوريسيو بوكتينيو الذي يحاول استغلال قدرات الفريق الهجومية في إنهاء المباريات مبكرًا.

المصري اليوم