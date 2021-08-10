طبيب باطنية يحسم الجدل حول علاقة تناول الفلفل الحار بالإصابة بالبواسير





قال طبيب الباطنية والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الدكتور عبدالله الذيابي، أن تناول الفلفل الحار لا يسبب البواسير.

وأوضح الذيابي عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن تناول الفلفل الحار قد يسبب تهيج وألم لدى الأشخاص الذين يعانون شروخًا في منطقة الشرج. ويشاع بين الكثيرين أن تناول الفلفل الحار يعد سبباً رئيسياً للإصابة بالبواسير، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور الذيابي.

تناول الفلفل الحار لا يسبب البواسير؛ لكنه قد يسبب تهيج والم لدى الأشخاص الذين يعانون شروخًا في منطقة الشرج. pic.twitter.com/3rX7O21aC7 — د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) August 9, 2021

مزمز