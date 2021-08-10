إعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس بولاية سنار غداً الأربعاء





تعلن غداً الأربعاء بسنجة نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس بولاية سنار بعد عام دراسي طويل ملئ بالبذل والعطاء من خلال مؤتمر صحفي يوضح تفاصيل النتيجة ونتائج المساقات المختلفة.

وسوف يشرف المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة الاساس بسنجة الأستاذ الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات التعليم بالولاية.

واعلنت الدكتورة عفاف الرضي مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف لسونا بان نتيجة الامتحانات ستكون مرضية رغم الظروف الاستثنائية التي جابهت العام الدراسي شملت جائحة كورونا وتأخير العام الدراسي مؤكدة بأن هذا المستوى سيكون دافعا للتلاميذ لإحراز نتائج مميزة في الفترة المقبلة.

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