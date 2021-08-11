إرتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبرواي بمحطة عطبرة





أوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي اليوم 15 متر و 54 سم بارتفاع 4 سم عن منسوب الامس فيما سجل منسوب نهر عطبرة 14 متر و 82 سم بارتفاع 10 سم عن منسوب الامس. وأبان التقرير بحسب (سونا)، أن الفاصل المداري يمر شمال وادي حلفا، متجهاً إلى اسوان ومن المتوقع هطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة. وأشار التقرير لمواصلة غرفة الطوارئ وقوات الدفاع المدني فى عمليات سحب وشفط المياه بالمحليات المتأثرة، وتنبه الغرفة كل المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل.

الخرطوم (كوش نيوز)