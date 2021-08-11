ضبط عربة بوكس محملة بدقيق مدعوم مهرب بكسلا





تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية عبر إدارة المباحث بولاية كسلا من ضبط عربة بوكس تحمل عدد40جوال دقيق مدعوم تم إعادة تعبيته في جوالات زنة 25كليو وبموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 87 وذلك بقسم شرطة خشم القربة ومن جانبه اشاد اللواء شرطة حقوقي /النذير خضر مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وفق (المكتب الصحفي للشرطة) بجهود قواته في ضبط جميع معتادي الإجرام الذين يتلاعبون بقوت المواطن ويتسببون في احداث ندرة في المواد التموينية مؤكداً إستمرار جهود قواته في ملاحقة هولاء الضالعين في النشاط الإجرامي الذي يتسبب في تدهور الاقتصاد الوطني واحداث الأزمات وتقديم المتورطين للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)