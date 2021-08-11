التربية تشرع في تنفيذ مشروع اقليمي يستهدف دمج اللاجئين والمهاجرين





شرعت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بالتعاون مع الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD في تنفيذ مشروع يهدف الى دمج اللاجئين والمهاجرين في التعليم الحكومي في وقت اختتمت فيه الوزارة الاربعاء الورشة الاعدادية لميسري تدريب معلمي التعليم الثانوي في علم اصول التربية . واوضح د. محجوب عثمان مدير المركز القومي لتدريب المعلمين وفق ( سونا) ان المشروع جاء بمبادرة من الإيقاد بالتعاون مع شركة بارتسب (PARTICIP)وبتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)بهدف دعم اللاجئين في مناطق النزاعات بدول ايقاد ، واضاف ان الورشة ناقشت المحتوى التدريبي للدورات التدريبية وبرنامجها وكيفية تنفيذها فيما اشار الاستاذ موسى عبدالله الخبير الوطني مسئول التدريب بشركة بارتسب (PARTICIP) ان المشروع والذي يعد الاول من نوعه سيتم تنفيذه في ثلاث من دول الايقاد هي السودان ويوغندا واثيوبيا وتستهدف المرحلة الاولى منه تدريب 300 معلما بالدول الثلاث بواقع مائة معلم من كل دولة مشيرا الى انه يهدف الى تطوير مهارات التدريس لمعلمي الثانوي للعمل في مناطق تواجد اللاجئين ويشمل اربع دورات تدريبية تشمل علم اصول التربية والتدريس ، الدعم النفسي الاجتماعي ، المهارات الحياتية وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى ان المشروع سيبدأ تنفيذه في ولايات النيل الأبيض ،القضارف وكسلا في الخامس عشر من اغسطس الجاري تحت رعاية الاستاذة تماضر الطريفي وزيرة التربية والتعليم المكلف .

الخرطوم ( كوش نيوز)