فصل أكثر من (70) موظفاً ببنك شهير





السعودي السوداني، فوزي يوسف عن فصل أكثر من (78) موظفاً بحجة الهيكلة وقال يوسف وفق صحيفة (اليوم التالي) إن مجلس إدارة البنك مازال يُماطل خلال اجتماعاته بشأن قرار فصلهم، وأشار إلى أن بنك السودان أوضح لهم بوصفهم متضررين أنه لا يملك غير معاقبة البنك السعودي مالياً فقط. وأشار فوزي إلى أن خطابات الفصل جاءت بغرض الهيكلة وقال (لكن لا علاقة لها بالهيكلة المعروفة التي تحكمها نظم وقواعد قانونية) وشدد على أن مجلس الإدارة استند على جهات اعتبارية لتشريد وتجويع أسر الموظفين، وقال (بعض الموظفين تم تسليمهم الخطابات بعد ساعتين من الدوام الرسمي). فيما أكدت اللجنة التسييرية للبنك في بيان أن رئيس المجلس أوضح للمتضررين تمسكهم بقرار الفصل مع التلويح بإمكانية إجراء تسوية مالية ومراجعة بعض الأخطاء.

الخرطوم ( كوش نيوز)