شاهد بالفيديو: أصوات غريبة مصحوبة بفاصل رقص مثير من الفنانة هدى عربي لحظة دخولها لإحياء حفل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة هدى عربي وهي تقدم فاصل من الرقص لحظة دخولها لإحياء حفل باحدى مناطق العاصمة الخرطوم.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد جاءت بعض الأصوات الغريبة (صفافير) مصاحبة لهدى عربي وذلك أثناء دخولها للحفل حيث بادلتهم الحب بفاصل الرقص التي قدمته من لحظة دخولها إلى أن وصلت المسرح للتغني وذلك وسط ابتهاج وفرحة كبيرة عمت كل الحاضرين.

هدى عربي علقت على الفيديو المتداول حيث قالت ( شكراً الزولة الوثقت اللحظة دي (لغرض في نفسها) وعرفتك ما من أهل العريس وعرفت الموصيك منو تصوري ولمن قلتي هايجه أي بهيج مع الناس البحبوني وبحتفو بي والحمدلله الفيديو واضح انو الهيجة من طرفين.

الخرطوم :(كوش نيوز)