ارتفاع غير مسبوق في أسعار الألبان الطازجة بالخرطوم





سجلت أسعار الألبان الطازجة بالخرطوم يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 ،ارتفاعاً غير مسبوق حيث قفز سعر رطل اللبن “الحليب” “نصف لتر” الى 180 جنيه.

وأرجع عدد مربي الأبقار ارتفاع أسعار اللبن الى ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة جنونية بالإضافة لإرتفاع تكاليف الترحيل والوقود ، وقالوا أن بعض المربين باعوا أبقار الحليب للجزارين وتم ذبحها وبيعها كلحوم، لعدم تغطية عائدات بيع اللبن مع الإرتفاع المستمر لأسعار الأعلاف.

وقال عاملون في القطاع لصحيفة كوش نيوز ستشهد أسعار الألبان ومنتجاتها مزيداً من الإرتفاع في الأسواق حيث يباع رطل اللبن حالياً في أحياء الخرطوم بمبلغ 180 جنيها ويتوقع أن يرتفع السعر بصورة كبيرة نسبة لإرتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الأعلاف لغلاء الذرة والأمباز والمضافات الأخري.

الخرطوم (كوش نيوز)