وساطة جوبا: ملف الترتيبات الأمنية ما زال تحدياً أمام الأطراف





كشفت الوساطة الجنوبية لسلام السودان، عن مُتابعتها لمسار تكوين المجلس التشريعي واستكمال هياكل السُّلطة الانتقالية مع الحكومة السودانية. وقالت مصادر في الوساطة الجنوبية بحسب صحيفة الصيحة، إن ملف الترتيبات الأمنية ما زال يُشكِّل أحد التحديات أمام الأطراف، وأكدت أن الملف ليس مُعقّداً، ووصفت بعض الخطوات التي تمت مؤخراً بالإيجابية.

واعتبرت ما أعلنه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال تنصيب حاكم إقليم دارفور بالبدء الفوري في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

الخرطوم (كوش نيوز)