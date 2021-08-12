ما هي الاتهامات التي وجهت للبشير من المحكمة الجنائية الدولية؟





في فاجعة مأساوية عائلية تسببت أم مصرية في قتل ابنتها بعد أن قامت بضربها ضرباً مبرحاً،زاعمة أنها أرادت تأديبها.

وبحسب صحيفة الأهرام فقد كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع طفلة تبلغ من العمر (8 سنوات) على يد والدتها، أن المتهمة أقرت بتعديها على الطفلة بقصد تربيتها ولم تكن تقصد إيذاءها وأنها هي من قامت بنقلها إلى المستشفى.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقت إخطارا من مستشفى الهرم باستقبال طفلة (8 سنوات ) فاقدة للوعي ووفاتها عقب ذلك ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

على الفور انتقل رجال الأمن وأقرت والدتها بأنها تعدت على نجلتها المتوفاة ضربا بقصد تربيتها وأثناء ذلك دخلت الطفلة في حالة فقدان للوعي فقامت بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وأضافت المتهمة بأنها لم تكن تقصد إيذاءها وأنها فقط كانت تعاقبها بقصد تربيتها.

وتم التحفظ على المتهمة و تحرير محضر بالواقعة.

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