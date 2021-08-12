د.صغيرون تثمن جهود جامعة الجزيرة في دعم مسيرة التعليم





ثمنت بروفيسور إنتصار صغيرون الزين صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي في خطاب بعثت به لبروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة ، جهود جامعة الجزيرة خلال الفترة الماضية . وقالت بروفيسور إنتصار (بحسب سونا) ” يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والامتنان والتقدير لما ظللتم تبذلونه من دعم لمسيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالبلاد ” كما ثمنت صغيرون تقرير إدارة الجامعة الذي وصفته بالضافي حول زيارة جامعة أعالي النيل ومرافق أخرى بمدينة جوبا وتوقيع إتفاقية مع جامعة أعالي النيل . وكانت كل من جامعة الجزيرة وأعالي النيل بجمهورية جنوب السودان ، وقعتا مذكرة تفاهم شملت تبادل الزيارات بين هيئة التدريس والتنسيق لبحوث مشتركة وتفعيل الدور المجتمعي ، حيث نص الاتفاق على قيام جامعة الجزيرة إستناداً على منهجها المتطور في كليات مختلفة بمساعدة وزارة التعليم العالي والعلوم والتقانة بجمهورية جنوب السودان بإنشاء ثلاث كليات للصيدلة ، المختبرات وطب الأسنان لأهميتها القصوى وتكاملها مع كليات الطب بالجامعات المختلفة .

الخرطوم (كوش نيوز)