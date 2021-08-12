الرئيس التركي والبرهان يعقدان لقاءً ثنائياً





عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم بالقصر الرئاسي بأنقرة، لقاءً ثنائياً مغلقاً تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً. ورحب الرئيس التركي بزيارة رئيس مجلس السيادة(بحسب سونا) مؤكداً حرصه على تمتين العلاقات الأزلية بين البلدين والشعبين. وعبر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للرئيس التركي على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى تطلع السودان إلى علاقات ثنائية من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

الخرطوم (كوش نيوز)