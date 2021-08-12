ضبط ذهب وعملات أجنبية مهربة بمطار الخرطوم





وقف اللواء شرطة/ محمد البدري مصطفى السناري مدير دائرة جمارك الخرطوم بالإنابة الخميس برفقة العميد شرطة / طارق عبد الحميد مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم الدولي والعميد شرطة /جمال الفكي أونسه مدير فرع الصالات والتارمك حيث وقفوا على ضبطية (وردية الكرار مغادرة) لحوالي (198) جرام من الذهب و عدد (204900) ريال سعودي و (33800) درهم إماراتي و (2126) دولار أمريكي و (400) يورو و (1305) جنيه إسترليني كانت في طريقها إلى خارج البلاد. وأوضح اللواء السناري وفق المكتب الصحفي للشرطة بأن هذا الإنجاز يؤكد إهتمام ويقظة منسوبي الجمارك وحسهم الامني العالي وملاحقة ضعاف النفوس من المهربين الذين يعملون على تخريب الإقتصاد الوطني من خلال تهريب العملات الاجنبية والذهب وموارد البلاد المختلفة ودعا سيادته إلى أهمية التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع مكونات الأجهزة العاملة بالمطار حتى يتم سد أى ثغرة يمكن أن يستغلها المهربون. من جانبه اكد العميد شرطة/ طارق عبد الحميد جاهزية قواته بمطار الخرطوم لصون أمن واقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن هيئة الجمارك وبما تمتلكه من خبرات لمنسوبيها أدخلت أجهزة رقابة حديثة ومتطورة قادرة على إحباط وكشف جميع عمليات التهريب التى تستهدف الإقتصاد الوطني كما أوضح رئيس فرع الصالات والتارمك بجمارك مطار الخرطوم الدولي العميد شرطة/ أونسه أن الضبطية عبارة عن مجهود متواصل من منسوبي الجمارك وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة المتورطين .

الخرطوم ( كوش نيوز)