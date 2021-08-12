



هل يجوز تربية الثعابين في المنزل … سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه يجوز تربية الثعابين في المنزل، وليس حراما. وأضاف أمين الفتوى(بحسب صدي البلد)، أنه يجوز تربية الثعابين في المنزل طالما تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع آذاها عن النفس والأهل في البيت، وتم تخصيص مكان خاص لها. ما حكم تربية الحيوانات ؟ وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى أجاز تربية الحيوانات، بشرط أن يؤخذ بأحكامها التي حددها الشرع. وأضاف “عبدالسميع” في إجابته عن سؤال، “ما حكم تربية الحيوانات؟”، أنه يجوز تربية الحيوانات ولكن بالكيفية التي لا تجعل المسلم يدخل في مزيد من ضياع الثواب أو خسران الحسنات أو تشغله عن الصلاة. وأوضح أمين الفتوى أن تربية الكلاب جائزة ولكن بشرط أن تكون لغرض الحراسة او الصيد كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يستحب تربيتها في سطح المنزل او الحديقة الخاصة به.

الخرطوم (كوش نيوز)