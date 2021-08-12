أحمد العوضي يتحدث عن “إهمال وتخاذل وتراخي” مع ياسمين عبد العزيز





أكد الممثل المصري، أحمد العوضي، على تعرض زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز، بالفعل، إلى إهمال طبي، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القانون المصري لكن بعدما تمر الأزمة الصحية لياسمين.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية علي خير إن شاء الله”.

وأضاف: “القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث… لا تظن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث”.

وتعاني ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، في يوليو الماضي، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادت المستشفى الجمعة الماضي.

وتستكمل ياسمين علاجها خارج البلاد حاليا، بأحد المستشفيات السويسرية، بعدما غادرت مطار القاهرة الدولي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، بحسب ما نقلت تقارير صحفية.

سبوتنيك