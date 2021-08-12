شاهد بالفيديو: لماذا ضحك حمدوك في حفل الشباب بالخرطوم وضجت القاعة بالتصفيق؟





شهد حفل اليوم العالمي للشباب الذي أقامته اليونيسكو في الخرطوم وتم برعاية رئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك وأثناء تقديم كلمة أنس سيد علي والتي قال فيها (التحية لكل الشياب داخل هذه القاعة والتحية للشباب أيضاً في المنصة) وفي المنصة كان يجلس رئيس الوزراء حيث ضحك ثم ضجت القاعة بالتصفيق.



وأضاف أنس بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (أنا كنت بقول أن حمدوك سيكون أب جيد للشبابـ والأن أقول أنه سيكون أب جيد وأخ جيد وصديق جيد للشباب).

الخرطوم (كوش نيوز)