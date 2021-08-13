عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 13 أغسطس 2021





الانتباهة

سرقة أجهزة فحص الصادر من معمل البحوث البيطرية

المكوّن العسكري يرفض التشاور مع”التغيير” حول 60 مقعدًا بالتشريعي

المدعي العام للجنائية: لم أناقش تواريخ تسليم البشير

“الانتباهة” تكشف أسباب تأخر مفاوضات الحكومة والحلو

حمدوك: رحلة البناء ستبلغ غاياتها مهما كثرت المتاريس

الصيحة

نزوح الآلاف إثر قتال فصائل جنوبية داخل الأراضي السودانية

عبد الرحيم دقلو في الفاشر:”ضهركم محمي ونحن والحاكم شيء واحد”

“6” اتّفاقيات بين الخرطوم وأنقرة

البرهان: تركيا وقفت بجانب السودان

الجنائية الدولية: موعد تسليم البشير لم يحدّد بعد

“التفكيك تلقي القبض على مدير الاستثمارات بجهاز المخابرات

السوداني

قمّة ثنائية تجمع أردوغان والبرهان بأنقرة

الجنائية تقرّر فتح مكتب دائم في الخرطوم وتوقّع مذكرة تفاهم مع الحكومة

إيقاف عشرات المتهمين في حملة منعية كبرى بالخرطوم

حكومة الخرطوم تصادق رسميً على إلحاق عمّال النظافة بالخدمة المدنية

ضبط ذهب وعملات أجنبية في طريقها إلى الخارج