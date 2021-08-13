الدفاع يُطالب بإيقاف استجواب متهم بتحرير شيكات مُرتدة بـ(26) تريليون جنيه





طالب محامي الدفاع عادل عبد الغني، بإيقاف استجواب المتهم محمد صديق، الذي يواجه اتهاماً بتحرير شيكات مرتدة لشركة كوفتي بقيمة (26.440.000.000) تريليون جنيه بالقديم جراء تعاملات له مع مدير عام الشركة الشاكية في البلاغ.

وأرجع المحامي عبد الغني، في طلبه لمحكمة الخرطوم شمال، طلبه بإيقاف إجراءات استجواب موكله المتهم، وذلك لعدم تدوين المحكمة إفادة أدلى بها شاهد الاتهام الأول في القضية المدير المالي لشركة شاي كوفتي والتي تشير إلى أنه وبتاريخ 7/7/2020م كانت المُعاملات صفرية بين شركة كوفتي الشاكية والمتهم – مما يعني بأنه ليست للشركة مطالبات على المتهم أو العكس بحد قوله للمحكمة.

وطالب عبد الغني في طلبه، المحكمة بالرجوع لمحضرها والتأكد من عدم تدوينها لإفادة الشاهد وتضمينها تاريخ المعامل الصفرية على محضرها وذلك تحقيقاً للعدالة حتى يتمكّن موكله المتهم من تقديم المستندات التي تخدم قضية دفاعه ونُحدِّد من يطلب الآخر أموالاً.

(كوش نيوز)