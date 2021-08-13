بدء محاكمة شقيق المخلوع بتُهمة تبديد (27) مليون دولار





عَقدت المحكمة الخاصة أمس، جلسة أولية إجرائية في محاكمة شقيق المخلوع علي البشير و(5) آخرين موقوفين على ذمة قضية دوّنتها ضدهم شركة سودابت، اتهمتهم خلالها بتيدبد مبلغ (27) مليون دولار.

يُذكر، أن شقيق المعزول (علي البشير) والمتهمين الآخرين في البلاغ بالرقم (67/2020م ) يواجهون تهماً متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية، من بينها مخالفتهم لنصوص المواد (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام و(89) التي تتعلّق بمُخالفة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية.

ومخالفتهم كذلك لنص المادة (181) المتعلقة باستلام مال مسروق وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إلى جانب مخالفتهم لنص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.

(كوش نيوز)