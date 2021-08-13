استقرار ووفرة السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم





تشهد اسواق العاصمة بالخرطوم حالة ركود ما انعكس ايجابا على ثبات الاسعار وقال بعض التجار إن هنالك وفرة في حجم البضائع بالاسواق وضعفا في الحركة التجارية .

واكد التاجر بالخرطوم الحاج يعقوب استقرار اسعار السلع نتيجة لاستقرار سعر الصرف مما انعكس ايجابا على ثبات الاسعار، وشكا من انخفاض حركتي البيع والشراء بالاسواق و تراجع كمية شراء سلع من قبل المستهلك، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع استقر في (5) آلاف جنيه أما باكت دقيق سيقا فاستقر في (4) آلاف جنيه، نافيا حدوث زيادة في الاسعار نتيجة لاستقرار سعر الصرف، ووصف عثمان القوى الشرائية بالضعيفة وسعر كيس النشويات (170) جنيه بدلا عن (150) جنيه لكلا من الشعرية والمعكرونة والسكسكانية

وقال تاجر سلع بأم درمان الضو احمد إن الأسواق تشهد ركودا حادا في القوى الشرائية واستقرارا في كافة الاسعار، مبينا ارتفاع سعر الصلصة (550) جنيه العلبة وسعر الظرف من (150) الى (170) جنيه وربع رطل زيت الفول (180) بدلا عن (150) جنيه أما سعر العدس (4٫200) جنيه للجوال عبوة (25) كيلو وسعر الكيلو (600) جنيه ووزن (250) جرام (270) جنيه فيما استقر سعر رطل شاي الغزالتين الى (1٫100) جنيه .

وفي ذات السياق قال تاجر سلع ببحري آدم عثمان إن هنالك استقرارا في اسعار السلع ووفرة في حجم البضائع بالأسواق وضعف في القوى الشرائية بالاسواق، متوقعا استقرار أسعار السلع الضرورية نتيجة للركود وضعف القوى الشرائية، مبينا أن سعر جركانة زيت الفول والزيت الأبيض استقر في (15٫5) الف جنيه لعبوة (36) رطل أما زيت شمس عبوة (4) وربع فبلغ السعر (5) آلاف جنيه وكيلو دقيق زادنا (330) جنيه، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة بالاسواق والكساد فيما استقر سعر الأرز في (500) جنيه للكيلو وسعر قطعة صابونة الغسيل (100-200) جنيه حسب الوزن، واوضح أن السوق يعاني من الركود الحاد رغم استقرار الاسعار.

السوداني