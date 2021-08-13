إداري وخبير تربوي يشكك في نتيجة مرحلة الأساس





شكك التربوي والإداري بعدد من المدارس الخاصة الاستاذ مصطفى محمد الأمين التجاني في ترتيب نتيجة امتحانات الاساس. وقال (لكوكتيل) أن عدد التلاميذ والتلميذات أصحاب المركز الاول الذين تمت اذاعتهم في المؤتمر الصحفي لشهادة الاساس 2021م من المحليات السبعة المحرزين لمجموع (279 ) جاءوا كالآتي:

وقال لا يعقل لمحلية مثل امبدة اكبر محليات ولاية الخرطوم لا يذاع منها احد في ظاهرة غريبة يجب أن يتوقف عندها سُكان الصين الشعبية كما يطلقون عليها طويلا .

وقال إن محلية كبحري التي بها عدد لا يستهان به من المدارس المميزة والتي تنافس في امتحان الشهادة السودانية القومي يخرج منها نابغة واحد فقط من جملة الـ 19 الف تلميذ وتلميذة . واضاف بأن محلية شرق النيل التي أنجبت الاولى في الشهادة السودانية العام المنصرم ؛ تقدم أربعة فقط في امتحان ولائي من عدد تجاوز ال 30 الف تلميذ وتلميذة ثاني اكبر محلية من حيث العدد .

وقال ايضا كرري التي بها مجموعة من المدارس المميزة على مر السنين مثل الرياض والنيل والتدريب والجزيرة اسلانج هذه المدارس الحكومية التي ظلت ترفد المؤتمرات الصحفية لوزارة التربية ولاية الخرطوم سنويا بعدد من النوابغ .

وقال إن هناك امرا قد لا يعرفه الكثيرون وهو أن كل محلية صححت أوراقها في محليتها فقط رغم أن النتيجة ولائية وهذا يحدث لأول عام. وقال مصطفى إن خلاصة حديثه أن هناك خللا كبيرا في تصحيح ورصد نتيجة شهادة الاساس وملابسات تحتاج لوقفة جادة لان الأرقام لا تكذب ولا تتجمل. وقال هل تساهلت محلية الخرطوم في التصحيح؟ ام أن التميز الاكاديمي في الخرطوم فقط؟ ام أن المحليات مثل امبدة تعاملت بصرامة كبيرة في عملية التصحيح مما انعكس على النتيجة؟ وقال هل النتيجة حقيقية تعبر عن واقع تلاميذنا في الولاية (مع العلم أن نسبة النجاح 79% فقط وبالتالي رسوب عدد ضخم من التلاميذ؟

السوداني