منسوب النيل يصل إلى 17 مترًا





تحذير للقاطنين في الخرطوم وشمالها اتّخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس.

أعلنت لجنة الفيضانات في السودان عن وصول منسوب نهر النيل بولاية الخرطوم، الجمعة، إلى 17.14 مترًا، متجاوزًا منسوب الفيضان بـ”52″ سنتمترًا.

وأوضحت اللجنة أنّ إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 613 مليون متراً مكعباً، بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 318 مليون متراً مكعباً.

وأشارت إلى أنّ تصريف المياه عند خزان الروصيرص نقص إلى 7 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 602 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس.

وأبانت أنّ الإيراد ارتفع عند سنار ليبلغ 737 مليون متر مكعب مقابل 733 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 4 مليون متر مكعب.

وحذر البيان اليومي بأن قطاع سنار–الخرطوم سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم وقطاع مروي–دنقلا الذي سيشهد إرتفاعاً بمعدل 3 سم، ويشهد قطاع عطبرة – مروي إرتفاعاً كبيراً بمعدل 9 سم لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.14 مترمتجاوزة منسوب الفيضان ب 52 سم، اي باكثر من نصف متر.

والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، ارتّفاع عدد المتضررين جراء الأمطار الغزيرة والسيول في السودان إلى 15 ألفا و700 شخص، في 10 ولايات.

باج نيوز