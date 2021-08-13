تركيا : نرغب في استمرار التعاون عبر مشروع مطار الخرطوم الدولي





أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي رغبة بلاده في استمرار التعاون مع السودان في مجال المقاولات خلال الفترة المقبلة ، عبر مشاريع جديدة و بالأخص مشروع مطار الخرطوم الدولي.

و كشف أوقطاي بحسب ما نقلته وكالة الأناضول اليوم “الجمعة” عن تخصيص السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا و قال : “نرغب بتعزيز التعاون في مجال الزراعة، وتقرر خلال المباحثات المثمرة أمس (مع الرئيس رجب طيب أردوغان) تخصيص 100 ألف هكتار، أي مليون فدان من الأراضي الزراعية في السودان، كمرحلة أولى، لتشغيلها من قبل بلادنا، كما تم الاتفاق على زيادة هذه المساحة مستقبلا”.

جاء ذلك خلال مشاركة أوقطاي، و رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ، في اجتماع تشاوري مصغر مع رجال الأعمال و المستثمرين الأتراك .

و أعرب عن ثقته في تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لحاجز الملياري دولار خلال الخمس سنوات المقبلة ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 480 مليون دولار خلال 2020.

و كان أوقطاي قد كشف عن طرح تركيا لميزانية مقدرة للاستثمار في السودان.

و الخميس وصل رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان إلى تركيا على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس التركي.

باج نيوز