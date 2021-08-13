صيانة طريق الفاشر نيالا بولاية شمال دارفـــور





وقف وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور الاتحادي، عبدالله يحيى، على أعمال صيانة طريق الفاشر- نيالا بمنطقة زمزم بولاية شمال دارفور.

وقال الوزير في تصريح صحفي إنهم قاموا بزيارات مماثلة للتعرف على وضعية الطرق القومية بعدة ولايات البلاد خاصة بعد هطول الأمطار، كاشفاً عن مواصلة عقد الاجتماعات مع شركات الطرق والجسور لاكمال طريق الفاشر- نيالا.

من جانبه أكد المهندس أيوب محمود حسن مدير الوحدة الهندسية بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور، على أن الاجتماع المشترك الذي ضم والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبدالرحمن،يوم الخميس وقيادات وزارة البنى التحتية بالولاية، أثمرعن تصديق ثلاثين طنا من الأسفلت لصيانة طريق “خور السناري” بمدينة الفاشر، بجانب إنشاء طرق داخلية بطول ثلاثة كيلو مترات بحرم جامعة الفاشر، لافتاً إلى أن الفترات المقبلة ستشهد إبرام عقد مع الشركة المنفذة لهذا المشروع واوضح أن أعمال وصيانة طريق الفاشر نيالا تسير بشكل جيد.

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