معالجة المعوقات الفنية التى صاحبت برنامج ثمرات





أمن وزيرالتنمية الاجتماعية أحمد ادم بخيت علي أن برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) يستهدف بنهاية هذا الشهر تسجيل 3 ملايين نسمة حسب الخطة الموضوعة، مؤكداً معالجة المشاكل والمعوقات الفنية التي صاحبت عملية التسجيل والدفعيات لبعض المستفيدين.

وأكد خلال مخاطبته الجلسة الختامية للورشة الفنية حول التحضيرلعمليات التسجيل وتوصيل المساعدات للولايات ومحلياتها أن مشروع ثمرات ماض بخطوات حثيثة وبمصداقية وسوف تتم معالجة الاخطاء التى صاحبته.

وقال بخيت إن مشروع ثمرات يستهدف 80% من السودانيين بكل ولايات السودان،مؤكداً أن البداية الفعلية للتسجيل بولاية سنار ومحلياتها ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

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