وزير الثروة الحيوانية: تحديات عديدة تواجه القطاع





أكد الأستاذ حافظ عبد النبي وزير الثروة الحيوانية، سعي الوزارة الدائم وعملها لتأهيل البنى التحتية للثروة الحيوانية من خلال الخطة التي تعمل على زيادة الإنتاج وتوفير اللقاحات وتسهيل حركة النقل، إضافة إلى تأهيل أسواق الماشية لتحقيق تقدم في الصادر، لتسهم في عملية الدخل القومي تحسين معاش الناس.

وقال حافظ خلال منبر (سونا) اليوم إن قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات التي ترفد الاقتصاد القومي بعائدات بين 15-20% من الدخل القومي.

وأشار الأستاذ حافظ إلى جملة من التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية تتمثل في عدم وجود إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية، وعدم وجود بنية تحتية، خاصة الانهيار التام للمحاجر وقلة عددها، إضافة إلى ضيق مواعين النقل والمعامل غير المتطورة وتعارض القوانين وضعف الراتب بالنسبة للعامل في القطاع ومشاكل التدريب.

وأضاف حافظ أنه بالرغم من الصعوبات والتحديات إلا أن الوزارة سعت لتحقيق جزء من النجاحات، حيث كان الصادر (مليون وأربعمائة واثنين وثلاثين ألف رأس) في الأشهر الستة الماضية، مقارنة بالعام الماضي (مليون وخمسة وثلاثون ألف رأس)، رغم ضعف الإمكانيات، أن و صادر اللحوم في 2021م بلغ 14493 طنا.

من جانبه قال د. محمد يوسف، مدير إدارة المحاجر بالوزارة في المنبر إنهم خلال 28 يوم صدروا 800 ألف رأس، وتم تحقيق عائدات بلغت 400 مليون دولار. وأضاف أنه تم تجاوز معضلة المناعة والسيطرة على هذه الجزئية، وأنهم لديهم الآن 122 باخرة، رجعت منها 3 بواخر خلال العام، وان البواخر التي رجعت كانت بسبب عملية المناعة، حيث تم عمل اشتراطات استطاعوا من خلالها التحكم في المناعة.

وأشار مدير المحاجر إلى أنه لا توجد أي خسائر عند الرجوع وأن الماشية لا تفقد قيمتها، مؤكدا سلامة القطيع السوداني من الأمراض، ولكن هناك بروتوكولات واشتراطات مع كل دولة. وأبان د. محمد أن هنالك ورشا سوف تعقد من أجل التطوير. وقال محمد هناك انفتاح كبير في صادر اللحوم ويحتاج إلى كثير من التعاملات، مشيرا إلى وجود إشكالات في المطار في صالة الشحن، سوف تعالج في مقبل الأيام.

الاستاذ محمد زكريا مستشار الوزير قال إن الذي تم إرجاعه من البواخر قليل جدا بالنسبة للذي تم تصديره. وأضاف أن الحيوان السوداني من أجود أنواع الحيوانات من حيث جودة اللحوم والكفاءة التحويلية وهو مرغوب في الأسواق، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه القطاع، متمثلة في اللقاح وتأثير النقل على مناعة الحيوان والإجهاد.

ودعا زكريا المصدرين للالتزام بالاشتراطات التي تضعها المحاجر، وأن يكون الحجر في بيئة مناسبة. وقال زكريا إنه من سياسات الوزارة التركيز على منتجات اللحوم عوضا عن تصدير الحيوان الحي، كما تم إعداد خارطة استثمارية واعدة للوزارة، وأن هناك اتجاها لتطوير الثروة السمكية التي تمثل عائدا كبيرا يزيد من الدخل القومي.

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