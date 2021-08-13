أديب وبعثة الـ(يونتامس) يبحثان وضع آلية لحماية المدنيين





عقد والي ولاية وسط دارفور دكتور أديب عبد الرحمن يوسف بمكتبة اليوم، اجتماعاً مع بعثة الـ(يونتامس) لدعم المبادرات المحلية بالولاية التي تسهم في تعزيز العملية السلمية بين مكونات مجتمع الولاية.

وقال والي الولاية في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن الاجتماع ناقش طرق وآليات حماية المدنيين بجانب الحفاظ على الموسم الزراعي ودعم المشروعات الأخرى.

من جهتها قدمت البعثة شرحاً للوالي عن برامجها وخططها الموضوعة للفترة المقبلة وإطلاعه على الزيارات التي قامت بها البعثة لعدد من محليات الولاية، وطرق معالجة التحديات التي وقفوا عليها خلال تلك الزيارات. وأكدت بعثة الـ(يونتامس) بولاية وسط دارفور دعمها لكافة مشروعات السلام الإجتماعي ونشر ثقافة السلام وسيادة حكم القانون.

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