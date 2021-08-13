حكومة شمال كردفان تستعرض الاداء العام للوزارات بالولاية





استعرض مجلس حكومة شمال كردفان برئاسة الأستاذ خالد مصطفي ادم والي ولاية شمال كردفان الأداء العام للوزارات ومحليات الولاية المختلفة

وقدم الاستاذ سيف الدولة احمد هاشم المدير العام لوزارة المالية تقريرا عن اداء الوزارة الذي اشار الى الجهود في توفير الموارد المالية واستخدمها بشكل أمثل والمحافظة علي المال العام موضحا جهود الوزارة في دعم مشروعات التنمية والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الاستراتيجية مبيناً الاستقرار المالي وتعويضات العاملين لافتا إلى دور مطاحن الأبيض وإسهامها الواضح في استقرار دقيق الخبز

من جانبه قال الدكتور بدر الدين اجبر إن بنك التنمية الافريقي التزم بانشاء وحدة الأوكسجين واكتمال وحدة الرنين المغناطيسي ، مشيرا إلى استعدادات الوزارة الي طوارئ الخريف

كما أستعرض الاستاذ بشير على حماد مدير عام وزارة التربية والتوجيه استعدادات الوزارة للمرحلة المتوسطة التربيات والاستعدادات التي تجري للقيام ا ستشارية هذا العام والمحدد لها قبل 20 اغسطس للتوزيع العادل للمعلمين مطالبا بتوفير عدد 300 وظيفة للمرحلة المتوسطة واشاد بحكومة الولاية واهتمامها بالتعليم

واستعرض المهندس التجاني اسماعيل المدير العام لوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية جهود الوزارة في معالجة السكن الاضطراري و العمل في ترسيم المخارف والنزل والمسارات مشيرا إلى إكتمال الدراسات للعديد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية و التدخلات في مناجم الذهب موضحا المسوحات التي تمت لمناطق الرمال البيضاء والمشروعات الاستثمارية علي طول طريق بارا أم درمان

واشار الدكتور حاتم جمعة المرضى مدير الموارد الاقتصادية مستعرضا جهود الوزارة للموسم الزراعي الحالي الذي تبلغ المساحات المستهدفة فيه ما يفوق 8مليون فدان في هذا الموسم الزراعي وحملات التطعيم للماشيه مضيفا انه تم توفير 60 طن من التقاوي من الدعم الاتحادي بجانب 21 طن إنتاج محلي

واشار الى ان الوزارة تسعى إلى إنتاج 100 طن من التقاوي من الإنتاج المحلي مبيناً أن الوزارة عملت علي تأهيل 4583 هكتار من المراعي و اشار الى التحديات المتمثلة في هشاشة البني التحتية وقلة الأيدي العاملة

الدكتور عبد الرحمن منوفل قرشي مفوض الاستثمار اشار الى الجهود التي بذلت في الجانب الاستثماري مشيرا إلى زيارة السفير الهندي للولاية مؤخرا

واشار الدكتور محمد بابكر جباد أمين عام مجلس الثقافة والشباب والرياضة الى الجهود التي بذلت في تاهيل متحف شيكان وتحويله من متحف تقليدي الي متحف عام.

واوضح المهندس جمال الناير المدير العام للهيئة مياه الولاية الجهود التي قامت بها الهيئة في المصادر الجنوبية والشمالية للمياه مدينة الابيض والجهود التي بذلت في خزان المديرية

الأستاذة عفاف بانقا مدير قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الصحة و التنمية استعرضت المراحل التي وصل لها برنامج ثمرات في كافة المحاور المختلفة له مشيرة الى وصول اكثر من 40 الف بطاقة خاصة بالبرنامج

واوضح الدكتور يوسف ادون مدير التخطيط التنموي في استعراضه حجم الدعم من الحكومة الاتحادية للمشاريع التنمية بالولاية مبينا أن الدعم الذي قدم يبلغ 411 مليون جنيه الذي نفذ به العديد من المشروعات التنموية والخدمية

وقدم كل من المدير العام للديوان شئون الخدمة والمدير العام للجهاز تنمية تطوير الايرادات ومدير إدارة المراجعة الداخلية بوزارة المالية والمدراء التنفيذيون بمحليات الولاية المختلفة تقارير الاداء.

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