كلية الطب جامعة الخرطوم تُسيِّر قافلة علاجية لـ(كادُقلي)





تعتزم رابطة طلاب كلية الطب جامعة الخرطوم، تسيير قافلة علاجية مجانية إلى ولاية جنوب كردفان كادُقلي، في 16_ 23 من أغسطس الجاري.

وقالت الرابطة في تعميم صحفي، إن القافلة تحتوي على “عيادات معمل، صيدلية وتوعية صحية”.

وأشارت إلى أن أبرز أهدافها، السعي لحل المشاكل الصحية التي يعاني منها سكان الولاية و العمل على رفع الوعي الصحي، خاصة ما يتعلق بالأمراض المعدية وغير المعدية، بالإضافة إلى توعية الموطن بخطورة استعمال الأدوية من غير إرشادات الطبيب، وتمليك المواطن أساسيات الإسعافات الأولية.

السوداني