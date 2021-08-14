السودان يُخصِّص مليون فدان من أراضيه الزراعية لتركيا





كشف نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي عن تخصيص السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتشغيلها من قبل تركيا، مؤكداً رغبة بلاده في استمرار التعاون مع السودان في مجال المقاولات خلال الفترة المقبلة، عبر مشاريع جديدة وخُصُوصاً مشروع مطار الخرطوم الدولي.

وقال أوكتاي بحسب وكالة الأناضول التركية أمس خلال مشاركته ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في اجتماع تشاوري مُصغّر مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، قال “نرغب في تعزيز التعاون في مجال الزراعة، وتقرر خلال المباحثات المثمرة بين البرهان وأردوغان تخصيص 100 ألف هكتار، أي مليون فدان من الأراضي الزراعية في السودان، كمرحلة أولى، لتشغيلها من قبل تركيا، كما تم الاتفاق على زيادة هذه المساحة مستقبلاً”. وأعرب عن ثقته في تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لحاجز الملياري دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي نحو 480 مليون دولار.

وكشف أوكتاي عن طرح تركيا لميزانية مقدرة للاستثمار في السودان. وأكد أن المباحثات التي أجراها رئيسا البلدين كانت مثمرة وبنّاءة، وأن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السودان ستكون سارية وفاعلة بما يعزز التعاون ويعود بالمنفعة على شعبي البلدين. وقال إن الحكومة التركية ستُعزِّز التشاور مع كافة المستثمرين ورجال الأعمال بما يدعم خُططهم للاستثمار، مؤكداً استعداد تركيا لنقل كافة خبراتها في مجال التكنولوجيا الزراعية للسودان، بجانب المشروعات الدفاعية والبنى التحتية.

صحيفة الصيحة