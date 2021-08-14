حمدوك:كلما كان الجيش قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرةعلى حمايةالأرض





هنأ رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قوات الشعب المسلحة وهي تحتفل بعيد الجيش السابع والستين واشاد بتضحيات القوات المسلحة وهي تحمي الثغور وترد المعتدين وقال حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر “أهنئ الجيش السوداني بعيده السابع والستين وأتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر ويرد كل معتد فهم يستحقون منا الشكر والتقدير المستمر” واضاف حمدوك (بحسب سونا)انه كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرة على حماية الأرض والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن. واختتم تغريدته بقوله “كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد.”.

الخرطوم(كوش نيوز )