إدارة الدفاع المدني تواصل جهودها لمجابهة السيول والفيضانات





قال العميد شرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالادارة العامة للدفاع المدني ان الإدارة العامة للدفاع المدني تواصل جهودها الخاصة بوضع التدابير والإحترازت الخاصة لمجابهة فيضانات النيل لهذا العام في العاصمة والولايات وما يصحب ذلك من إرتفاع في مناسيب المياه بمختلف أنحاء البلاد وذلك في إطار الجهود المبذولة لدرء الآثار المترتبة علي موسم هطول الامطار من سيول وفيضانات وكوارث بيئية وطبيعية . وأشار قرشي في تصريح صحفي حول موقف هطول الأمطار و الفيضانات بولايات البلاد المختلفة ليوم أمس مشيرا لهطول أمطار غزيرة بمحلية المزموم بولاية سنار مصحوبة برياح متوسطة السرعة غير مثيرة للغبار والاتربة من دون حدوث خسائر في الممتلكات والأرواح فيما بلغ منسوب النيل الأزرق عند محطة ود العباس 17م من دون تغيير عن معدل الأمس مع هطول أمطار خفيفة بالمنطقة موضحا معالجة طريق ود العباس وإنسياب حركة المرور بصورة عادية فيه وإستمرار العمل في معالجة الهدام بمنطقة جسر المالية وتعليته وإستمرار جهود قوات الدفاع المدني في تصريف وشفط مياه الأمطار عبر المصارف الرئيسة بالجسر . اما بخصوص إنهيار كوبري سرف سعيد(بحسب سونا) الذي تسبب في قطع الطريق القومي دوكة -القلابات بولاية القضارف قد تم إرسال آليات ومهندسين لمعالجة الوضع وتشييد ممر جانبي لحركة المرور أمام المركبات . وأوضح العميد قرشي أن سيول أمس الاول قد تسببت أيضا في إنهيار دونكي المياه بقرية سرف سعيد مما حدا بإدارة الدفاع المدني الى إرسال عربة إطفاء الي مدينة دوكة لتزويد المواطنين بالمياه لحين توفير تناكر مياه بواسطة لجنة طوارئ الولاية . وفي ولاية شمال دارفور هطلت أمطار متوسطة الي غزيرة ببعض محليات الولاية مصحوبة بزوابع رعدية من دون حدوث خسائر في الارواح والممتلكات بينما هطلت أمطار في ولاية جنوب كردفان جاءت نسبتها في محلية كادوقلي 26ملم وفي محلية أبَوجبيهه 24ملم بينما هطلت أمطار غزيرة بمحلية الدلنج ولم ترد بلاغات بشأن حدوث أضرار بالمنطقة مضيفا بان الفاصل المداري يمر شمال مدينة عطبرة بولاية نهر النيل مارا بمدينة الدبة بالولاية الشمالية ومن المتوقع هطول أمطار بتلك المناطق . وفي ولاية نهر النيل تفقد رئيس غرفة الطوارئ يرافقه مدير الدفاع المدني والجهات الهندسية مناطق ام الطيور الفاضلاب موضحا أن قوات الدفاع المدني تعمل علي شفط وسحب المياه من جميع المحليات كما تنوه غرفة طوارئ ولاية نهر النيل المواطنين القاطنين علي ضفاف الانهار والجزر أخذ الحيطة والحزر والإبتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظا علي أرواحهم ووممتلكاتهم .

الخرطوم(كوش نيوز )