شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف هوية الطبيب المتسبب بالخطأ الطبي لها





كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة، ياسمين عبد العزيز، هوية الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي، الذي حدث لشقيقته وعرضها لأزمة صحية خطيرة.

وأوضح وائل عبد العزيز، في منشور له عبر حسابه على “فيسبوك”، أن “الطبيب الخاص” هو من خذلهم وكاد يتسبب في فقدان حياة شقيقته، قائلا: “الدكتور المحترم عصام شلباية شكرا على كل مجهودك الفترة اللي فاتت في الحفاظ والعناية بحياة ياسمين واهتمامك بيها ومتابعتها يوميا طوال فترة تعبها بعد خذلان الدكتور المختص وندين لك بالشكر والعرفان”.

وبعد كتابة هذا المنشور، أعلن الفنان وائل عب دالعزيز، عن إغلاق حسابه الشخصي على “فيسبوك” بشكل مؤقت. وقال: “أنا هقفل الأكونت فترة.. وشكرًا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها”.

وفي السياق ذاته، كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنه سيلجأ للقانون لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأني في هذا القرار حالياً، لانشغاله بحالتها الصحية.

وقال عبر حسابه على “فيسبوك”: “ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله”، مضيفا أن “القانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث… لا تظنن صمتي نسيان.. بل لكل حدث حديث”.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيها بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “نشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا”.

العربية نت