دقلو : لن نترك المواطن يشعر بالخوف





الرحيم حمدان دقلو، أن اتفاقية السلام بجوبا برهان على تمسك الحكومة وأطراف العملية السلمية بالحوار. وشدّد دقلو وفق صحيفة (الصيحة) على ضرورة حسم التفلتات الأمنية، وقال إنّ لجنة تقصي الحقائق حول أحداث منطقة كولقي التي كُوِّنت بتوجيه من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة تمضي في عملها على أكمل وجه لتحقيق العدالة وفرض هيبة الدولة، وأضاف “المشكلة انتهت”، وتابع “نقول لكل مستثمر دارفور مستقرة”، وتعهّد دقلو بالعمل على إطفاء أي أحداث تنشب ومحاسبة أي جهة متورطة، وأردف “نحن في الميدان”، وقال “لن نترك المواطن يشعر بالخوف ونعمل من الآن وبشائرنا واضحة”، وأكد أن للإدارات الأهلية دوراً فعّالاً في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، وطالب بتفعيل قانون مُصادرة الدرّاجات النارية وجمع السلاح. وأثنى دقلو، على تنصيب مناوي حاكماً لإقليم دارفور، وأرسل تطمينات إلى مواطني دارفور، وقال “همّنا فرض هيبة الدولة في مُواجهة كل متربص”، وأضاف “نحن على قلب رجل واحد في أداء الواجب الوطني، وشدد على ضرورة مُحاربة الجهوية والعنصرية التي قال إنها أوقفت عجلة التنمية بالبلاد، داعياً إلى تضافر الجهود والتكاتف من أجل إرساء دعائم السلام بمناطق النزاعات بالتركيز على العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

الخرطوم ( كوش نيوز)