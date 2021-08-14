توقعات بهطول امطار بعدد من الولايات





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جدا في ولايات كسلا، القضارف، سنار وغرب كردفان متوقعه ان تتأثر ولايات الخرطوم، نهر النيل، الجزيرة والنيل الأبيض بهذه الأمطار في وقت متأخر من الليلة إلى الساعات الأولى من فجر الغد حسب تطورات وحركة السحب غربا. وأشارت الهيئة (بحسب سونا) انتشار السحب الركامية المتوسطة والمنخفضة فوق معظم ولايات السودان بإستثناء الولاية الشمالية وولاية غرب دارفور. وذكرت الهيئة ان السحب الركامية الرعدية تنتشر فوق كل من ولايات كسلا، القضارف، سنار، النيل الأبيض وغرب كردفان.

الخرطوم (كوش نيوز)