“عرس الزين” تكريم الطيب صالح في كرمكول





تنطلق فعاليات عرس الزين بمنطقة كرمكول بالولاية الشمالية في الفترة مابين 20 إلى 22 أكتوبر القادم وذلك بشراكة بين مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي وأسرة الراحل الطيب صالح . ويشتمل البرنامج وفق ( سونا) على زيارة لمنزل الطيب صالح، منتدى أدبي، وجلسات المؤتمر العلمي للرواية، وإعلان الفائزين بالجائزة في نسختها الـ(19)، ومعرضا للكتاب، وآخرين للفن التشكيلي والمصنوعات الجلدية، وقافلة صحية، وتكريم الفائزين، وحفل الختام . وجاء في ديباجة العرس أن أهداف الفعالية، تتمثل في توجيه الاهتمام بإنسان المنطقة وتسليط الضوء على قضاياه، وتشييد مدرستين، ومركز صحي، وعمل نواة لعمل ثقافي شامل . وفي ذات السياق ستعقد اللجنة العليا مؤتمرا صحفيا لشرح المزيد من الخطط والبرامج وإعلان تدشين العرس، وذلك بمركز عبد الكريم ميرغني الثقافي بأ م درمان في يوم 17 أغسطس المقبل، عند الساعة 12 ظهرا.

الخرطوم ( كوش نيوز)