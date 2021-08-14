بين الخرافة والحقيقة.. 6 نصائح شائعة حول توفير طاقة بطارية الهاتف





بطاريات الهواتف الذكية هي من أكثر المكونات أهمية، لأنها تحدد عدد ساعات استخدام الهاتف. وقد أدت هذه الأهمية الكبيرة للبطاريات إلى ظهور عشرات الأفكار الخاطئة والمعلومات المغلوطة عنها.

في هذا المقال سنستعرض أشهر النصائح المتداولة حول توفير طاقة البطارية:

– بطاريات الهواتف تشحن أسرع على وضع الطائرة:

من النصائح الشائعة والمنتشرة بين جميع المستخدمين باختلاف درجة اهتمامهم بالمجال التقني. وهذه المعلومة صحيحة نوعاً ما، لأن تفعيل وضع الطائرة يقوم بإيقاف الهاتف عن إرسال أو استلام أي موجات.

وهذا سيمنع تعامل الهاتف مع موجات شبكة الاتصالات، الواي-فاي، البلوتوث.. إلخ. وهذا بدوره سيقلل استهلاك الطاقة، وهذا يعني أن الهاتف سيشحن أسرع لأن الطاقة لا تستهلك منه بسرعة.

– إغلاق هاتفك لبعض الوقت جيد للبطارية:

تعد هذه واحدة من أكثر الخرافات انتشاراً. إلا أنها خاطئة، وهي خرافة مستمدة من بطاريات هيدريد النيكل الفلزي التي كانت تستخدم قبل بطاريات أيون الليثيوم.

وفي بطاريات هواتفنا الحالية لا داعي أبداً لإغلاق الهاتف لفترة قصيرة بشكل دوري، لكن يمكنك أن تقوم دائماً بعمل إعادة تشغيل للهاتف كل فترة لأن هذا يحسن من أداء النظام عموماً.

– يجب شحن الهاتف عند وصوله إلى 0%:

تعمل البطارية بحالة مثالية عندما تكون ممتلئة بنسبة 50%. بينما فراغها إلى 0% أو امتلائها إلى 100% ليست الحالات الأفضل لها.

لذلك يجب على المستخدم أن يشحن هاتفه عند وصوله إلى 10% أو 15% وأن يفصله عن الشاحن قبل وصوله إلى 100%.

– استبدال بطارية هاتفك أمر جيد:

تتضرر بطاريتك مع مرور الوقت بسبب الحرارة، كثرة دورات الشحن، وتكرار أي أخطاء تؤثر عليها، وبالتالي استبدالها بواحدة جديدة يحسن من الحالة العامة لجهازك ولعمر بطاريته. لكن القاعدة الأهم هي استبدال البطارية بواحدة أصلية.

– يمكن شحن الهاتف بعد وصوله إلى 100%:

يمكنك أن تشحن هاتفك حتى بعد وصول المؤشر إلى 100% على الشاشة أمامك. لكن فعل هذا سيؤثر سلباً على عمر بطارية هاتفك على المدى الطويل.

وتقوم الهواتف الذكية بمنع امتلاء البطارية بالشحن عن قصد. لأن هذا قد يجعلها تتضرر بشكل داخلي. أي أنك غير قادر فعلياً على شحن الهاتف لأكثر من 100% في أي ظروف عادية، لأن الهاتف لن يسمح لك، لكن المعلومة نفسها صحيحة.

– تعمل بطاريات الهواتف بشكل أفضل وهي باردة:

استخدام الهاتف في درجة الحرارة العادية -درجة حرارة الغرفة- هي الحالة المثالية للبطاريات. في حين أن استخدام الهاتف أثناء كون بطاريته ساخنة قد يؤثر على العمر الافتراضي للبطارية.

ونفس الوضع بالنسبة للبرودة، لا يجب استخدام الهاتف أثناء كون الهاتف بارداً أكثر من اللازم إلا إذا كان هذا ضرورياً.

الأمارات نيوز