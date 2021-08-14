مكون خارق يجعل أسنانك تلمع كاللؤلؤ دون الحاجة لطبيب الأسنان.. سيصدمك





يُفضل الكثير من الفتيات اللجوء إلى المواد الطبيعية الآمنة على الأسنان وتجربة خلطات تبييض الأسنان طبيعياً في المنزل بدلاً من المواد الصناعية خشية أن تؤثر سلباً على الأسنان.

ولذلك سوف نستعرض في هذا المقال أفضل خلطة تبييض الأسنان بسرعة وفعالية عالية، باستخدام الكركم.

المكونات:

مقدار مناسب من مسحوق الكركم العضوي.

الطريقة:

1. اخلطي مسحوق الكركم بالماء حتى تحصلي على عجينة سميكة.

2. اغمسي فرشاة أسنان نظيفة بالعجينة، ونظّفي أسنانكِ بها كالمعتاد.

3. اتركي الكركم على أسنانكِ مدة (5 – 10) دقائق.

4. ابصقي الكركم من فمكِ، واشطفي أسنانكِ جيداً بالماء.

5. نظّفي أسنانكِ مرةً أخرى باستخدام معجون الأسنان الخاص.

6. احرصي على إزالة الكركم تماماً عن أسنانكِ، فإذا تركتِ أي مقدارٍ بسيط من مسحوق الكركم على أسنانكِ أو لثّتكِ فسوف يتحول لونها إلى الأصفر الفاتح

الأمارات نيوز