تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة وجوائز عبر موقعه على “تويتر”





أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن مسابقة جديدة الفائز بها سينال 30 ألف ريال.

وكتب آل الشيخ في تغريده “مسابقة أبوناصر إحدى خيول المؤسس رحمه الله أهداها إلى الملك جورج السادس عام 1937م عند تتويجه ملكا للمملكة المتحدة.. فما اسمها؟ اقتباس-متابعة-الهاشتاغ اختيار الفائز عشوائيا الساعة 12 منتصف الليل للفوز بـ30 ألف ﷼”.

وأعلن عن الفائز في تغريده أخرى بعدها بساعات وكتب: “مبروك فزت بسؤال اليوم.. تواصلي معي”.

روسيا اليوم