(المالية) ترفض خفض ضريبة القيمة المضافة





علمت( المصادر ) عن اعتذار وزارة المالية عن تخفيض ضريبة القيمة المضافه البالغة ١٧%على مدخلات الانتاج الصناعي بحجة انها من سلطات مجلس الوزراء والجهات التشريعية على ان تزال التشوهات على تحصيل ضريبة القيمة المضافه بطريقة مركبة مع امكانية الغاء مراجعة الفاقد الضريبي آخر المدة والموافقة على فرض حماية فورية على المنتجات الصناعية المحلية من خلال مراجعة وتحريك رسم الوارد للسلع َوالغاء رسوم الوارد ٣%علي مدخلات الانتاج الصناعي إلى جانب الغاء تحصيل ٣%ضرائب ارباح اعمال مقدما بالموانئ كما أعلنت عن تشكيل لجنة فورية بين الاتحاد والمالية والجمارك للنظر في تخفيض النسب وتعديل آلية التحصيل بالنسبه لضريبة رسوم الانتاج. َوكان اجتماع التأم بوزارة المالية ضم إلى جانب وزير المالية، وزير الصناعة، الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، مدير ديوان الضرائب، مدير الجمارك، وكيل المالية، مدير الإيرادات بوزارة المالية، مدير دائرة العلاقات الخارجية بالضرائب.

الخرطوم :الطيب علي

صحيفة السوداني