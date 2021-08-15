مدير شرطة مرور الخرطوم: تعديات الشارع العام سبب الاختناق المروري





أكد مدير مرور الخرطوم جنوب العقيد عزالدين الماظ أن حملة تنظيم الأسواق التي انطلقت بالسوق المركزي ستسهم في انسياب حركة مرور السيارات ومنع الازدحام ،وقال في حديثه للأستاذ عمار شيلا مقدم برنامج (كالآتي) على قناة النيل الأزرق إن شرطة المرور تشكل وجودا دائما حول منطقة نفق السوق المركزي التي عانت كثيرا من الازدحام والفوضى خلال الفترة الماضية بسبب الفريشة والباعة الذين تعدوا على الشارع العام، مؤكدا حرصهم على ضبط حركة السير وإزالة المخالفات المرورية ، وتابع المواطنون تنفيذ قرار إعادة شارع الحرية بوسط الخرطوم الي مسارين بدلا عن الاتجاه الواحد الذي تم قبل أيام ،وقدم البرنامج استطلاعات مع عدد من المواطنين من سائقي المركبات الخاصة والعامة حيث أكدوا بالإجماع أن قرار إعادة حركة الشارع الي مسارين قرار صائب، مشيرين الى أن القرار تأخر كثيرا وقالوا إن ذلك سيسهم في حل الاختناق المروري بوسط الخرطوم خاصة من ناحية كبري الحرية ،وطالبوا المحلية بمحاربة الباعة والفريشة الذين يقتسمون الشارع مع السيارات ويضيقون المسارات .

من جهته قال الأمين العام لحكومة محلية الخرطوم عبدالمنعم عمر إن حملة إزالة معيقات المرور بالشوارع ستستمر وقد بدأت بموقف (جاكسون) وكبري السوق المركزي وستتواصل لتشمل موقف الشقلة بأبوسعد ومواقف الشهداء وبحري ،وقال إن التعدي على الشوارع خط أحمر لذلك فأن محاربتهم للفريشة مستمرة.

الخرطوم: سعيد عباس

صحيفة السوداني