استمرار وصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج السعودية





أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، مواصلة وصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية، عقب التعليق المؤقت لقبول المعتمرين من الخارج، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن. تأتي مرحلة قبول طلبات معتمري الخارج تدريجيًّا(بحسب العربية) بعد أن تم فتح المجال أمام الراغبين من المواطنين والمقيمين من داخل السعودية، لأداء المناسك، فيما تعمل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسهيل قدوم المعتمرين من الخارج، وتحديث قائمة الدول المسموح بالقدوم المباشر منها إلى السعودية، والتي تتم من جهة الاختصاص في المملكة، حسب المنحى الصحي في بلد المعتمر وتطبيق الإجراءات الوقائية.

الخرطوم (كوش نيوز)