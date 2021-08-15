الجلسة الرابعة لمحاكمة للمتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج





تعقد صباح الاثنين الساعة التاسعة صباحا أمام القاضي مولانا زهير بابكر عبدالرازق الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد محجوب التاج محجوب، وعددهم 11 متهما حيث تعقد الجلسة بمحكمة الديم شرق بمجمع مخالفات الأراضي قرب نادي العلمين. وتمت إحالة قضية الشهيد محجوب التاج محجوب بالبلاغ رقم (5411) لعام 2019م ، تحت المواد”130″ القتل العمد و”186″ الجرائم ضد الإنسانية مقرونة مع المادة (21) الاشتراك الجنائي. ويشار وفق ( سونا) أن الشهيد محجوب التاج محجوب”20″ سنة، طالب الطب بجامعة الرازي استشهد حينما قام بعض ضباط وأفراد جهاز امن المخلوع بإعتقاله وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها وطلابها يوم 24 يناير 2019.

الخرطوم ( كوش نيوز)