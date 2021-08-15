مشاركة 756 معلما ومعلمة من الجزيرة في تصحيح إمتحانات الشهادة





ودع الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة والأستاذ مأمون عالم مدير عام وزارة التربية والتعليم فوج معلمي المرحلة الثانوية المشاركين في تصحيح إمتحانات الشهادة السودانية والتي تبدأ غد بالخرطوم و هم 756 معلما ومعلمة . و أشاد الواليالشهادة (بحسب سونا )بالتفاؤل والحيوية التي شهدها في وجوه المعلمين ، وقال إن التعليم أساس التغيير والتخطيط السليم ووضع الاستراتيجيات البناءة ، داعياً المعلمين لضرورة مضاعفة الجهود وإعلاء قيم النزاهة في عملية التصحيح للخروج بنتائج حقيقية من الواقع الذي عمل فيه التلاميذ وتمنى لهم رحلة موفقة وعودة آمنة سالمة من جانبه أكد مدير التعليم أن المعلمين هم الركيزة الأساسية للبناء والسواعد التي يعول عليها للنهوض بالتعليم في الجزيرة .

الخرطوم (كوش نيوز)