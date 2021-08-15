لماذا تخلف أحمد العوضي عن رحلة زوجته ياسمين عبد العزيز العلاجية في سويسرا؟





كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن سبب تخلفه عن رحلة علاج زوجته ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا.

وقال العوضي لموقع صدى البلد المحلي، إنه لم يسافر مع ياسمين عبد العزيز إلى جنيف لأن الوقت لم يسعفه للحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى سويسرا.كشف النجم أحمد العوضي في تصريح خاص لصدى البلد عن أسباب تخلفه عن رحلة علاج زوجته ياسمين عبد العزيز التي غادرت إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك.

ومضى بقوله إن الوقت كان ضيقا وكانت ياسمين تريد الاطمئنان على صحتها في الخارج بعد تداعيات تعرضها لخطأ طبي.

وسبق أن أكد الفنان أحمد العوضي أنه سيلجأ للقانون لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأني في هذا القرار حالياً، لانشغاله بحالتها الصحية.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعاني من أزمة صحية منذ نحو شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وغادرت ياسمين عبد العزيز المستشفى بعد 26 يوما، وسافرت لاحقا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف، بحسب الموقع ذاته.

ووصلت ياسمين إلى مطار القاهرة الدولي بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، قبل نقلها إلى طائرة إسعاف خاصة إلى جنيف.

سبوتنيك