صحيفة تكشف حقيقة صورة عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي





كشفت وسائل إعلام مصرية، حقيقة الصورة المنتشرة للفنان عمرو دياب، والتي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني في الساحل الشمالي.ونقلت “صحيفة الوطن” المصرية، عن مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، قوله إن “الصورة المنتشرة مؤخرا وتجمع الفنان ودينا الشربيني هي من صيف العام الماضي وليست جديدة”

وأوضح المصدر، أنه كانت هناك محاولات خلال الأشهر الماضية لحل الخلاف بينهما، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، ولكن عودتهما ليست أمرا مستبعدا خاصة أنهما ما زالا يكنان المشاعر لبعضهما.

وكانت وسائل إعلام مصرية، نشرت صورة ظهر فيها عمرو دياب إلى جوار دينا الشربيني، في الساحل الشمالي، أثناء التقاط صورة مع جمهور له، واجتمعا سويا تناول الطعام برفقة عدد من الأصدقاء.

في سياق متصل، أحيا عمرو دياب حفلا جديدا أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح أول مارينا لليخوت في مصر، وذلك في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، ونشر عدد من النجوم والمشاهير صورا وفيديوهات لحفل عمرو دياب في مارينا اليخوت، وظهر الهضبة في إحدى الفيديوهات وهو يلمح إلى العودة لدينا الشربيني.

وعقب غناء عمرو دياب لأغنية برج الحوت، رد على أحد الحاضرين من الجمهور قائلا “هنرجع”، وهو ما اعتبره الحاضرون إشارة إلى اقتراب عودة علاقته مع دينا الشربيني.

وكشفت مصادر إعلامية الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى رفع صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية بأن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع “إنستغرام”، وطرده لها من شقته في فندق “الفورسيزونز”.

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن “الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة”، مؤكدا أن “الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع”، فكتب أيمن: “حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا”.

سبوتنيك