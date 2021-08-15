أسماء أعضاء الالية الوطنية لحماية الانتقال التي شكلها رئيس وزراء السودان





اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تشكيل آلية وطنية برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر وعضوية آخرين للمساعدة في خلق توافق عريض لحماية الانتقال وتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي مساء الأحد بمجلس الوزراء، إن تشكيل الآلية تم بعد تشاور عريض لعكس التنوع والتعبير عن ثراء الساحة السياسية، والهدف هو تمثيل اكبر عدد من المجتمع السوداني وقطاعاته المختلفة، وهي جسم يسعى لتحقيق اكبر قدر من التوافق داخل المجتمع السوداني وتوقع ان تدفع المبادرة خلال شهرين بمقترحات عملية ممكنة التنفيذ في محاور المبادرة السبعة.

وقال حمدوك “أخضعنا المبادرة للحوار بشكل مفصل مع السودانيين داخل وخارج البلاد، وهذا منحنا فرصة لتطوير المبادرة، فهي مبادرة ملك للشعب السوداني ومن حقه أن يتعامل معها بالإضافة أوالحذف، وتحاورنا مع المجتمع الدولي، وكل الردود كانت إيجابية”.

واضاف د. حمدوك انه طرح المبادرة خارطة طريق إلى الأمام بسبب عدم النجاح في خلق المشروع الوطني المتوافق عليه، فهذه فرصة تاريخية، وحال استطاعتهم توظيفها بشكل جيد سيتمكن السودان من الخروج من الأزمة التاريخية التي تواجه ، مبينا ان وجود بعض قيادات الادارة الاهلية بالمبادرة لخصوصية الادارة الاهلية وهي موجودة في كل العهود. وفيما يلي تورد اعضاء اللجنة:

1- اللواء م. فضل الله برمة ناصر رئيساً 2- بروفيسور مصطفى خوجلي نائب للرئيس 3- الأستاذ طه عثمان إسحق مقرراً 4- د. الهادي إدريس 5- الفريق مالك عقار إير 6- السيد الطاهر حجر 7- السيد مني أركو مناوي 8- د. جبريل إبراهيم 9- الأستاذ محجوب محمد صالح 10- بروفيسور عبد الوهاب التازي الإدريسي 11- بروفيسور عبد الله علي إبراهيم 12- بروفيسور حيدر الصافي 13- بروفيسور الأمين حمودة 14- بروفيسور منتصر الطيب إبراهيم 15- الأستاذ كمال بولاد 16- الأستاذ على الريح السنهوري 17- الأستاذ الواثق البرير 18- باشمهندس عمر يوسف الدقير 19- الأستاذ بابكر فيصل 20- د. يوسف محمد زين 21- الأستاذ أسامة سعيد 22- اللواء م. كمال إسماعيل 23- الأستاذة أمينة محمود الشين 24- الأستاذ مدني عباس مدني 25- الأستاذ محمد داوود بنداك 26- السيد أحمد شاكر دهب 27- السيد الصادق آدم إسماعيل 28- الشيخ محمد حاج حمد الجعلي 29- الشيخ أحمد محمد داوود 30- الشيخ أحمد الطيب زين العابدين 31- الشيخ محمد الشيخ الياقوت 32- الشيخ الريح عبد الله أزرق طيبة 33- الناظر سيد محمد الأمين ترك 34- الناظر علي إبراهيم محمد عثمان دقلل 35- السلطان أحمد أيوب حسين علي دينار 36- الناظر محمد سرور رملي 37- الناظر هارون الطيب هارون 38- الناظر محمود موسى مادبو 39- الناظر منتصر طلحة 40- الناظر التوم الهادي عيسى دبكة 41- الناظر الصادق عزالدين الحريكة 42- الشرتاي آدم صبي التجاني 43- المك متوكل حسن دكين 44- الناظر بشرى الصائم 45- الأستاذة سامية الهاشمي 46- الأستاذة صفاء العاقب 47- الأستاذ فضيلي جماع 48- الأستاذ أزهري محمد علي 49- الأستاذ جعفر خضر الحسن الفكي 50- الأستاذة رشا عوض عبد الله العوض 51- الأستاذة هادية حسب الله 52- الأستاذ فيصل خالد حضرة 53- السيدة إيمان إسماعيل يوسف عبد السلام 54- د. خالد التجاني النور 55- كابتن نصر الدين عباس جكسا 56- كابتن فيصل عجب سيدو تيه 57- السيد أبوبكر أحمد الخليفة مكي 58- الأستاذ سامي الباقر محمد عبد الباقي 59- د. محمد ناجي الأصم 60- د. شاهيناز جمال محمد علي 61- د. جعفر زين العابدين 62- الأستاذ محمد محجوب محمد أحمد 63- باشمهندس هاشم مطر 64- السيد الأمين الشيخ مصطفى الأمين 65- السيد أيوب تليان توتو 66- الأستاذ طارق الشيخ الطيب 67- الأستاذ محمد فريد محمد سعيد بيومي 68- السيد ميسرة الحاج جماع 69- السيدة سالي زكي 70- الأستاذ محمد أحمد مختار 71- الأستاذة مرسيلا يعقوب علي الجاك.

الخرطوم في 15-8-2021(سونا)