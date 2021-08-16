شاهد بالفيديو: ريان الساتة تكشف المثير عن بداياتها الفنية وتوضح سر (الغمزة) المصاحبة لأغنيتها (احي يالطيف)





كشفت المطربة الشابة ريان الساتة عن بداياتها الفنية وذلك من خلال استضافتها في إحدي البرامج الاذاعية حيث قالت إنها تعتقد أن بدايتها كانت يتخللها نوع من الطيش لأنها ظهرت للجمهور وهي بحلاقة غريبة جعلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي ينظرون اليها باستغراب وصارت حديث الناس إبان ظهورها.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تطرقت ريان الساتة خلال حديثها إلى توضيح سر (الغمزة) التي كانت مصاحبة للفيديو الضجة التي كانت تغني فيه أغنيتها الشهيرة (احي يالطيف ) حيث قالت إنها كانت بصدد توجيهها للمصور من أجل مشاغلته ولم تكن تقصد بها أي شي آخر كما حلله مشاهدي الفيديو والجمهور.

الخرطوم:(كوش نيوز)