“الخطوط السعودية” تعلن وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة





أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للجنسين في مقرها بمدينة جدة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة.

وأوضحت الشركة أن التخصصات المطلوبة هي: (هندسة حاسب، وعلوم حاسب، وهندسة نظم، وتقنية معلومات، ونظم معلومات، وأمن معلومات، وهندسة اتصالات، وإدارة الأعمال، والمالية)، مبينة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، حتى الغد 17 أغسطس 2021م.

وأبانت أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، والاستعداد للسفر حسب حاجة العمل.

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